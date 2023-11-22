JC Hoops Film Room: How Arkansas can respond from UNCG loss
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It has been well-documented by now that UNC Greensboro upset No. 20 Arkansas at home Friday.
The Razorbacks struggled from the jump on both sides of the ball, and although they put up 72 points, could not stop the Spartans from scoring.
So, what went wrong?
We take a look at a selection of plays that highlight some of the main issues from that game, and what it mostly boils down to is defense in multiple facets. Transition defense, perimeter defense, interior defense, and basic fundamentals on rotation.
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