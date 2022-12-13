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Kentucky transfer WR Chauncey Magwood recaps Arkansas visit

Former Kentucky wide receiver made a trip to Fayetteville this week. (Jeff Drummond/Cats Illustrated)
Former Kentucky wide receiver made a trip to Fayetteville this week. (Jeff Drummond/Cats Illustrated) (Jeff Drummond/Cats Illustrated)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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The Arkansas wide receiver room is thin following the departures of several wide receivers, both to the transfer portal and to the NFL Draft. The coaching staff filled part of that depth with the commitment of Texas A&M-Commerce transfer Andrew Armstrong on Sunday, but they will need to find more to replace what they lost.

The Hogs recently hosted another wide receiver, this time with SEC experience. Kentucky transfer Chauncey Magwood was on the Hill this week.

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