The final piece of Arkansas' 2023 recruiting class has come into the fold, as four-star tight end Shamar Easter signed his letter of intent to play at Arkansas on Wednesday. The Arkansas Football Twitter account made the announcement official on Wednesday morning. A signing ceremony will be held at Ashdown High School on Thursday after it was originally planned for Wednesday, but was pushed back due to inclement weather.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FYXN0ZXIgU2F0dXJkYXlzIGNvbWluZyBzb29uITxicj48YnI+V2Vs Y29tZSB0byB0aGUgc3F1YWQsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vZWFzdGVyX3NoYW1hcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZWFzdGVy X3NoYW1hcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL1R1cm5JdFVwMjM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPiNUdXJuSXRVcDIzPC9hPvCfkJcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L0hWY1Z3OHFBU3AiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9IVmNWdzhxQVNwPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IEFya2Fuc2FzIFJhem9yYmFjayBGb290YmFsbCAoQFJhem9y YmFja0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jhem9yYmFj a0ZCL3N0YXR1cy8xNjIwNzg0MDMwNDY2Njg2OTc4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Easter, an Ashdown native, had initially held off on signing with Arkansas during the Early Signing Period after the departure of former tight ends coach Dowell Loggains, who left Arkansas to join South Carolina as its offensive coordinator. The 6-foot-5, 215-pound pass catcher took an unofficial visit to Fayetteville in January, though, where he reaffirmed his college decision.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2p1 c3RhcmthbnNhcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I2p1c3RhcmthbnNhczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0N0d2xO dGtsSGgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9DdHdsTnRrbEhoPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IFNoYW1hciBFYXN0ZXIgKEBlYXN0ZXJfc2hhbWFyKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Vhc3Rlcl9zaGFtYXIvc3RhdHVzLzE2MTQ3 NDYzNTcwOTY1MDEyNDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAx NSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK