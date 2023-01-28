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Takeaways from Diamond Hogs' second scrimmage of 2023

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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FAYETTEVILLE, Ark. — The Razorback baseball team took the diamond for the second scrimmage of the year Saturday, once again split into apparent starters and reserves. The gray-clad starters prevailed once again, although the 4-3 decision was much closer than Friday's 12-2 blowout.

Here are HawgBeat’s takeaways from Saturday’s action:


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