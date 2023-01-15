News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-01-15 06:30:00 -0600') }} football Edit

Taking a closer look at safety transfer Alfahiym Walcott

Alfahiym Walcott provides an added boost at the safety position for the Razorbacks.
Alfahiym Walcott provides an added boost at the safety position for the Razorbacks. (Jerome Miron - USA Today)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

It's no secret that Arkansas needs help in the secondary in the worst way, and Arkansas co-defensive coordinators Travis Williams and Marcus Woodson will have their hands full replacing the 10 players in the secondary that entered the transfer portal since fall camp.

Enter Baylor safety transfer Alfahiym Walcott. The Wilmington, North Carolina, native put up incredible numbers last season for the Bears, but numbers only tell half the story. Let's take a closer look at what the Razorbacks are getting in Walcott.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}