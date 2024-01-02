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Texas A&M transfer WR Jordan Anthony commits to Arkansas
Riley McFerran
•
HawgBeat
Managing Editor
With offensive coordinator Bobby Petrino at the offensive helm, the Arkansas Razorbacks are looking to add more speed at the wide receiver position and have accomplished exactly that with their latest commitment in Texas A&M transfer Jordan Anthony.
Anthony announced his commitment to the Hogs on Tuesday through X (formerly Twitter).
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The 5-foot-10, 160-pound sophomore played just 20 total snaps in four games. He caught three passes for 14 yards against Louisiana-Monroe — his only stats of the season.
According to Pro Football Focus, Anthony finished the year with an overall grade of 57.4. He also had a pass grade of 57.8, a run grade of 59.5 and a run block grade of 60.4.
Anthony will have three years of eligibility remaining with the Razorbacks and will also run track with the Hogs. He is the first transfer wide receiver in the 2024 class and ninth transfer portal commitment overall.
Texas A&M Bio
2023 (SOPHOMORE): Appeared in four games ... Saw the field in the season-opening win over New Mexico ... Made three catches for 14 yards in the win over ULM ... Saw action against against Mississippi State and ACU.
BEFORE TEXAS A&M: Attended Kentucky in 2022 before transferring to Texas A&M … Rated a 4-star recruit in the 2022 signing class by Rivals, ESPN and 247 Sports … Played in the Alabama-Mississippi All-Star Game.
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