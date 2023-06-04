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Three-star wide receiver CJ Brown recaps official visit ahead of commitment

Three-star wide receiver CJ Brown.
Three-star wide receiver CJ Brown.
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Ahead of a June 30 decision date, three-star wide receiver CJ Brown of Bentonville gave Arkansas one last look.

The Razorbacks hosted Brown on an official visit over the weekend. Brown said the visit — which was his fifth time on campus since the year started — was smooth.

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