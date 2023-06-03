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What to know about this weekend’s official visitor CJ Brown

Bentonville wide receiver CJ Brown.
Bentonville wide receiver CJ Brown. (@cjbrown2024)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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The month of June will see dozens of high school recruits in the class of 2024 make their way to Fayetteville for official visits to Arkansas.

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