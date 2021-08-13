 VIDEO ANALYSIS: What the Arkansas Razorbacks are getting in in-state 4-star tight end Shamar Easter
News More News
{{ timeAgo('2021-08-13 14:11:47 -0500') }} football Edit

VIDEO ANALYSIS: What Arkansas is getting in 4-star TE Shamar Easter

Justin Lewis • HawgBeat
Staff

Not a subscriber? Get a FREE trial through the summer w/code VISITS2021
DETAILS: click here

Check out this video breakdown of what Arkansas is getting in four-star tight end Shamar Easter, who committed to the Razorbacks over Auburn, LSU, Florida State and others on Friday.

**2021 FALL CAMP HQ**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}