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Four-star linebacker Bradley Shaw.
Four-star linebacker Bradley Shaw.
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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The Arkansas Razorbacks will host their first night game inside Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, and several big-name targets will be in attendance.

Along with a slew of uncommitted prospects from the classes of 2024, 2025 2026 and even 2027, several current commits will also be in town.

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