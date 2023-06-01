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WATCH: Arkansas baseball practice ahead of Fayetteville Regional

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Check out 11 minutes of video from Arkansas baseball's practice Thursday ahead of the Fayetteville Regional.

The Diamond Hogs are the No. 3 overall national seed and they are hosting 2-seed TCU, 3-seed Arizona and 4-seed Santa Clara, who the Razorbacks will play Friday at 2 p.m. CT at Baum-Walker Stadium in Fayetteville.

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