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WATCH: Arkansas players press conference - Kent State week

HawgBeat Staff • HawgBeat
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Hear from Arkansas WR Isaac TeSlaa, OL Josh Braun, LB Brad Spence and DB Hudson Clark in Tuesday evening's press conference.. The Razorbacks defeated Western Carolina 56-13 last Saturday in the team's season opener. The guys talk about that win and look ahead to Saturday's matchup with Kent State.

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