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WATCH: Arkansas players press conference - Missouri week

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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Hear from Arkansas QB KJ Jefferson, RB Dominique Johnson, DB Hudson Clark, and DL Cameron Ball in Tuesday evening's press conference. The Razorbacks defeated FIU last Saturday 44-20. The guys talk about that win and look ahead to Friday's matchup with Missouri.

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