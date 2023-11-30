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WATCH: Bobby Petrino, Sam Pittman press conferences

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Watch as Arkansas football head coach Sam Pittman talks about what went into hiring former head coach Bobby Petrino as the newest offensive coordinator for the Razorbacks. Petrino talks about what got him back to Fayetteville, how he plans on changing the offense and much more.

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