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WATCH: Dave Van Horn previews Alabama series

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn give his thoughts on this weekend's series against the Alabama Crimson Tide.

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