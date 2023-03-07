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WATCH: Eric Musselman previews SEC Tournament

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman discuss the upcoming SEC Tournament, which is scheduled to begin for the Razorbacks at 6 p.m. Thursday against seventh-seeded Auburn.

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