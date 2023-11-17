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WATCH: Eric Musselman, Tramon Mark postgame - UNCG 78, Arkansas 72

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Watch Arkansas basketball head coach Eric Musselman and guard Tramon Mark after the Razorbacks' 78-72 loss to UNC Greensboro on Friday evening at Bud Walton Arena in Fayetteville.

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