 HawgBeat - WATCH: HawgBeat chats with 2022 commits Dax Courtney, JJ Hollingsworth
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WATCH: HawgBeat chats with 2022 commits Dax Courtney, JJ Hollingsworth

Justin Lewis • HawgBeat
Staff

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HawgBeat caught up with 2022 in-state commits Dax Courtney and JJ Hollingsworth to talk about their unofficial visits to Arkansas this week, during which they tried to sway another in-state prospect - Texas A&M commit Isaiah Sategna - to join them on The Hill.

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