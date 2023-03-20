News More News
{{ timeAgo('2023-03-20 13:36:53 -0500') }} basketball Edit

WATCH: Kamani Johnson, Jordan Walsh give early thoughts on UConn

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Arkansas' Kamani Johnson and Jordan Walsh give their first impressions of the Razorbacks' Sweet 16 matchup with UConn.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}