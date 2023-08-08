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WATCH: Kenny Guiton, Andrew Armstrong, Isaiah Sategna talk Arkansas WRs

Mason Choate • HawgBeat
Publisher
@ChoateMason

Hear Arkansas football wide receivers coach Kenny Guiton, Andrew Armstrong and Isaiah Sategna talk about what they expect from the Razorback wide receivers this fall.

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