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WATCH: Musselman, Black react to 79-76 loss at Missouri

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman and freshman guard Anthony Black give their instant reaction to the team's 79-76 loss at Missouri on Wednesday night.

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