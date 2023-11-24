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WATCH: Musselman, Blocker postgame - UNC 87, Arkansas 72

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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Watch Arkansas basketball head coach Eric Musselman and guard Layden Blocker talk after the Razorbacks' 87-72 loss to North Carolina on Friday to close out play in the Battle 4 Atlantis.

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