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WATCH: Musselman, Council talk 90-87 loss to Creighton

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Eric Musselman and Ricky Council IV give their thoughts on the Hogs' 90-87 loss to the Creighton Bluejays at the Maui Invitational.

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