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WATCH: Musselman, Ellis postgame - Tennessee 92, Arkansas 63

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Watch Arkansas basketball head coach Eric Musselman and guard El Ellis meet with the media for their postgame press conferences after the Razorbacks' 92-63 loss to the Tennessee Volunteers on Wednesday at Bud Walton Arena in Fayetteville.

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