Advertisement
News More News
ago basketball Edit

WATCH: Musselman, players postgame - Arkansas 86, Gardner-Webb 68

Mason Choate • HawgBeat
Publisher
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas basketball head coach Eric Musselman, forward Trevon Brazile and guard El Ellis after the Razorbacks' 86-68 win over Gardner-Webb Friday evening at Bud Walton Arena in Fayetteville.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement