Advertisement
News More News
ago basketball Edit

WATCH: Musselman previews Arkansas vs. Kentucky

Mason Choate • HawgBeat
Publisher
@ChoateMason

Arkansas basketball head coach Eric Musselman holds his preview press conference for the Razorbacks' matchup with No. 6 Kentucky on Saturday at Bud Walton Arena in Fayetteville.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement