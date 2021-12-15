 HawgBeat - WATCH: Pittman discusses Arkansas' early signees for 2022
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WATCH: Pittman discusses Arkansas' early signees for 2022

Andrew Hutchinson • HawgBeat
Managing Editor
@NWAHutch

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Introducing Arkansas' 2022 early signees

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