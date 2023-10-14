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WATCH: Pittman, players postgame - Alabama 24, Arkansas 21

HawgBeat Staff • HawgBeat
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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman, QB KJ Jefferson, DE Landon Jackson, RB Rashod Dubinion and LB Jaheim Thomas after the Razorbacks' 24-21 loss against Alabama at Bryant-Denny Stadium in Tuscaloosa.

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