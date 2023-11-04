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WATCH: Pittman, players postgame - Arkansas 39, Florida 36 (OT)

HawgBeat Staff
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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman, KJ Jefferson, Rocket Sanders, Tyrone Broden and Chris Paul Jr. after the Razorbacks' 39-36 overtime win to Florida at Ben Hill Griffin Stadium in Gainesville, Florida.

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