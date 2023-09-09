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WATCH: Pittman, players talk after 28-6 win over Kent State

HawgBeat Staff • HawgBeat
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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman, QB KJ Jefferson, LB Jaheim Thomas, WR Andrew Armstrong and DE Trajan Jeffcoat after the Razorbacks' 28-6 win over Kent State in Fayetteville on Saturday.

Plus, check out video from Kent State HC Kenni Burns following the game.

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