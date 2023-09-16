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WATCH: Pittman, players talk after 38-31 loss to BYU

HawgBeat Staff • HawgBeat
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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman, WR Isaiah Sategna, RB AJ Green, LB Chris Paul Jr. and DE Landon Jackson after the Razorbacks' 38-31 loss to BYU in Fayetteville on Saturday.

Plus, check out video from BYU HC Kalani Sitake following the game.

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