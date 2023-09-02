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WATCH: Pittman, players talk after 56-13 win over Western Carolina

Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman, QB KJ Jefferson, LB Jaheim Thomas, WR Jaedon Wilson and DB Jayden Johnson after the Razorbacks' 56-13 win over Western Carolina in Little Rock Saturday.

Plus, check out video from Western Carolina HC Kerwin Bell following the game.

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