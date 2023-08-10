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WATCH: Pittman, TeSlaa, Walcott talk first 6 days of fall camp

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Hear Arkansas football head coach Sam Pittman, receiver Isaac TeSlaa and safety Alfahiym Walcott give their thoughts after six days of fall camp practices.

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