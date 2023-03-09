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WATCH: Sam Pittman speaks after first spring practice

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas head coach Sam Pittman address the media after the first spring practice of 2023.

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