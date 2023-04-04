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WATCH: Sam Pittman talks after Arkansas' ninth spring practice

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Arkansas Razorbacks head coach Sam Pittman give thoughts on his team after nine spring practices. He details observations from Saturday's scrimmage, defense, the run game and much more.

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