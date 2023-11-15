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WATCH: Sam Pittman Wednesday press conference - FIU week

HawgBeat Staff
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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman on Wednesday of Florida International week. The Razorbacks suffered a 48-10 home loss to Auburn that put the Hogs at seven losses and out of bowl eligibility. Pittman talks what he's seeing in practice, the overall team health, challenges FIU presents and much more in his final media availability of the week.

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