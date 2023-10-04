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WATCH: Sam Pittman Wednesday press conference - Ole Miss week

HawgBeat Staff • HawgBeat
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Hear from Arkansas head coach Sam Pittman on Wednesday of Ole Miss week. The Razorbacks were beat 34-22 by Texas A&M to fall to 2-3 on the year last Saturday. Pittman talks what he's seeing in practice, the overall team health, challenges Ole Miss presents and much more in his final media availability of the week.

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