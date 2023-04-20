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WATCH: Van Horn, Cali, Carter, Diggs talk 6-5 loss at Georgia

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, RF Kendall Diggs, RHP Dylan Carter and 3B Caleb Cali recap the Razorbacks' 6-5 loss at Georgia on Thursday.

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