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WATCH: Van Horn, players preview Kubota College Baseball Series

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Watch Arkansas baseball head coach Dave Van Horn, LHP Hagen Smith, RHP Gage Wood, RF Kendall Diggs and C Parker Rowland meet with the media at Globe Life Field ahead of the Kubota College Baseball Series beginning on Friday in Arlington, Texas.

The Diamond Hogs will begin play at 7 p.m. CT Friday against No. 7 Oregon State. The game will be streamed on FloSports and fans can watch with a subscription.

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