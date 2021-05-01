 HawgBeat - WATCH: Van Horn recaps series win at LSU
News More News
{{ timeAgo('2021-05-01 22:16:27 -0500') }} baseball Edit

WATCH: Van Horn recaps series win at LSU

Andrew Hutchinson • HawgBeat
Senior Staff Writer
@NWAHutch

HawgBeat's coverage of the Diamond Hogs' Road to Omaha is brought to you by CJ's Butcher Boy Burgers, which has locations in Fayetteville and Russellville.

Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL0ZaN1ZhV0VUZnBBP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=

Not a subscriber? Subscribe for free for 30 days w/code HAWGS30
NEW USERS | RETURNING USERS

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMwNzMiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2Fya2Fuc2FzLnJpdmFscy5j b20vbmV3cy93YXRjaC12YW4taG9ybi1yZWNhcHMtc2VyaWVzLXdpbi1hdC1s c3UiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVu dC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRF bGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVl OwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3Mu anMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5z cmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBl bC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9z Y3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2Nv cmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBz JTNBJTJGJTJGYXJrYW5zYXMucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZ3YXRjaC12 YW4taG9ybi1yZWNhcHMtc2VyaWVzLXdpbi1hdC1sc3UmYzU9MjAyMjczMzA3 MyZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0g RW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=