News More News
{{ timeAgo('2023-04-08 17:24:21 -0500') }} baseball Edit

WATCH: Van Horn, Wood, Cali, Stovall recap 6-4 win over Ole Miss

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

Watch Arkansas head coach Dave Van Horn, RHP Gage Wood and 3B Caleb Cali recap Saturday's 6-4 rubber match win over Ole Miss.

HawgBeat also provides an exclusive one-on-one postgame interview with 2B Peyton Stovall.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}