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WATCH: Video from Arkansas basketball's first official practice of 2022-23

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Check out almost nine minutes of video from Arkansas basketball's first official practice of 2022-23.

Click here to hear from Razorback head coach Eric Musselman along with Ricky Council IV and Trevon Brazile.

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