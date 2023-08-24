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WATCH: Video from Arkansas football’s Thursday practice

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Check out just under 3.5 minutes of film from Arkansas' practice on Thursday afternoon, which was held inside the Walker Indoor Pavilion in Fayetteville. Subscribe to the HawgBeat YouTube page so you don't miss out on any practice highlights or press conferences.

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