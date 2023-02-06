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{{ timeAgo('2023-02-06 08:00:00 -0600') }} football Edit

Who Arkansas might turn to at QB in 2024 class

Josh Flowers' most recent trip to Arkansas was on Nov. 12, when the Hogs lost to LSU, 13-10.
Josh Flowers' most recent trip to Arkansas was on Nov. 12, when the Hogs lost to LSU, 13-10.
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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After holding off on taking a quarterback in the class of 2022, and paying the price with a depleted room the following season, Arkansas signed four-star quarterback Malachi Singleton and North Carolina transfer Jacolby Criswell in the class of 2023.

The Hogs missed out on the commitment of Little Rock Christian Academy 2024 four-star quarterback Walker White following his commitment to Auburn on Friday, so where could they look to find their signal caller for the upcoming class?

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