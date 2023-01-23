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2025 in-state QB recaps visit at Arkansas

Grayson Wilson was on campus for a visit during Arkansas' Prospect Day over the weekend.
Grayson Wilson was on campus for a visit during Arkansas' Prospect Day over the weekend. (@graysonrwilson)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Arkansas hosted an impressive group of recruits for its Prospect Day on Saturday, bringing recruits from the class of 2024, 2025 and 2026 on campus to see facilities, talk to coaches and more.

One such recruit is an in-state quarterback in the class of 2025: Grayson Wilson of Central Arkansas Christian in Little Rock.

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