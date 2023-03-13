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2026 OL Bear McWhorter talks Arkansas visit, offer

Bear McWhorter, a lineman out of Cartersville, Georgia, was on campus for Arkansas' Prospect Day last weekend.
Bear McWhorter, a lineman out of Cartersville, Georgia, was on campus for Arkansas' Prospect Day last weekend. (@BearMcWhorter)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Bear McWhorter, an offensive lineman from Cartersville, Georgia, made a trip to Fayetteville for a loaded Prospect Day hosted by Arkansas over the weekend.

The 6-foot-4, 280-pound lineman reported an offer from the Hogs Jan. 18, and his visit over the weekend his first since receiving the offer.

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