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Anton Pierce talks Arkansas commitment, recruiting teammate

Anton Pierce (black helmet, white jersey) will be joining the Razorbacks out of Little Rock.
Anton Pierce (black helmet, white jersey) will be joining the Razorbacks out of Little Rock. (Anton Pierce)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Fresh off an official visit to Fayetteville on Jan. 22, there's a new face in the safety room for the Razorbacks.

Anton Pierce, a safety out of Mills High School in Little Rock, committed to Arkansas on as a preferred walk-on Thursday evening via Twitter.

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