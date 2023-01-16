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Arkansas to host four-star 2024 QB ahead of commitment date

Michael Hawkins will be on campus this weekend before making a college decision on Jan. 31.
Michael Hawkins will be on campus this weekend before making a college decision on Jan. 31. (Nick Lucero/Rivals.com)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Before making his college decision on Jan. 31, four-star 2024 quarterback Michael Hawkins will give Arkansas one last look.

The Frisco, Texas, native confirmed his intentions to visit Fayetteville on Jan. 21 with HawgBeat on Monday.

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