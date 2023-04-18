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Five most impressive players during Arkansas spring football

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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After 15 practices spanning from March 9-April 15, the Arkansas Razorbacks have wrapped up their spring schedule and are now looking ahead to the summer.

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