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Gallery: 12th practice of Arkansas football fall camp

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

Check out a photo gallery from Arkansas football's 12th practice of 2023 fall camp. HawgBeat provides shots from the action and a look at some of the new faces, plus some well-known players.

READ MORE FROM DAY 12 OF FALL CAMP:

- Patrick Kutas not your usual sophomore right tackle

- Arkansas Fall Camp Notebook: Takeaways from practice No. 12

- Criswell using 'elite arm talent' to secure backup role

- Enos: 'KJ has the ability to be as good as anybody I've ever coached'

- Arkansas offensive install close to complete

WATCH HIGHLIGHTS/PRESS CONFERENCES FROM DAY 12 OF FALL CAMP:

- Video from Arkansas football fall camp practice No. 12

- Dan Enos on Arkansas' offense install, KJ Jefferson's improvement

QB Cade Fortin

OC Dan Enos

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